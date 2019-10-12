منظمة الصّحة العالمية تمنح ليبيا شهادة الخلو من مرض شلل الأطفال

أخبار ليبيا24ـ خاصّ

ذكر مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن منظمة الصحة العالمية منحت ليبيا شهادة الخلو من مرض شلل الأطفال لعام 2018م.

وأرجع رئيس لجنة الإشهاد “عبدالمجيد المجريسي” نتيجة تقرير خلو ليبيا من المرض إلى قوة البرنامج الوطني لاستئصال شلل الأطفال في ليبيا، واستمرار دعم المركز الوطني لمكافحة الأمراض له.

ومن جهته، قال مدير عام المركز “بدر الدين بشير النجار” إن قوة برنامج الرصد والتقصي في ليبيا ونجاح حملة التطعيمات العام الماضي، ضد مرض شلل الأطفال كانا عاملا أساسيا في خلو ليبيا من شلل الأطفال.

وأشار “النجار” إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل استمرار نجاح برنامج الرصد والتقصي وبالأخص برنامج استئصال شلل الأطفال في ليبيا.

وأكد”النجار” أن مرض شلل الأطفال يعد من الأمراض السارية التي تحظى باهتمام المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية للقضاء عليه نهائيا, ويجب الاستمرار في دعم برامج الرصد للقضاء على هذا المرض واستئصاله .