مؤسس “أندرويد” يستعرض واحدا من أغرب الهواتف! (فيديو)

نشر المؤسس المشارك لنظام “أندرويد”، والرئيس التنفيذي لشركة Essential، أندي روبين، مقطع فيديو أظهر فيه هاتفا غريب الشكل تنوي شركته طرحه في الأسواق.

وأغرب ما في هاتف Project Gem الجديد هو تصميم الهيكل، الذي جاء طوله كبيرا جدا مقارنة بعرضه، ما يجعله يبدو كجهاز تحكم عن بعد لأحد الأجهزة الإلكترونية.

GEM Colorshift material pic.twitter.com/QJStoiDleH — Andy Rubin (@Arubin) October 8, 2019

وأتى هذا الهاتف بشاشة تعمل باللمس تمتد على طول واجهته الأمامية، فيها ثقب صغير في زاويتها العلوية اليسرى مخصص للكاميرا، وزود بمكبر صوت على الحافة العلوية للهيكل.

…still dialing in the colors pic.twitter.com/4gEpFU7mpZ — Andy Rubin (@Arubin) October 8, 2019

أما الكاميرا الأساسية وماسح بصمات الأصابع فجاءا على الواجهة الخلفية، وأزرار التشغيل والتحكم بالصوت وضعت على الحافة اليمنى لهذا الهاتف.

وتبعا للتسريبات فإن هذا الهاتف سيعمل بمعالج Snapdragon 730، ونظام تشغيل “أندرويد”، وسيمكن التحكم به عبر الأوامر الصوتية، وسيحصل على الكثير من الميزات التي تعتمد على أنظمة الذكاء الصناعي.

المصدر: وكالات