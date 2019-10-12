سلامة يبحث في أوضاع مرزق

استمع إلى معاناة الأهالي واحتياجاتهم الإنسانية الملحة

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أخبار ليبيا24

استقبل اليوم السبت الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة بحضور نائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز ونائبه ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو، في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في طرابلس وفداً عن لجنة الأزمة للأهالي مرزق.

وخلال الاجتماع استمع الممثل الخاص ونائباه إلى معاناة الأهالي واحتياجاتهم الإنسانية الملحة ومطالبهم بالعودة إلى المدينة.

وتطرق الاجتماع إلى سبل معالجة الأزمة في مرزق وتأمين الاحتياجات وخاصة الإنسانية والمعيشية والتعليمية، وأكد المجتمعون على ضرورة السعي للعودة الآمنة للنازحين.

وكانت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز اجتمعت يوم الخميس مع النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة محمد بقي وعضو المجلس الأعلى عن مرزق ورئيس لجنة المصالحة بالمجلس حامد بريكاو.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة، أن الاجتماع بحث آنذاك الأوضاع في مرزق وكيفية تأمين احتياجات النازحين والعودة للحوار.

 

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