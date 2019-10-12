تعرف على الضوابط والشروط التي سنها حكماء طبرق في الأفراح والمآتم

تعرف على الضوابط والشروط التي سنها حكماء طبرق في الأفراح والمآتم هذه العادات تشمل أمساعد شرقا وعين الغزالة غربا إلى الجغبوب جنوبًا

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش اليوم السبت حكماء طبرق ونسائها الظواهر السلبية في الأفراح والمآتم والتي منها البذخ والتبذير وغلاء المهور واستعمال السلاح.

وقد شكل الحكماء لجنة مكونة من الحكماء والمشايخ والوعاظ ورجال القانون والمجتمع المدني لوضع ضوابط وشروط سوف تسن في رقعة جغرافية من أمساعد شرقا وعين الغزالة غربا إلى الجغبوب جنوبًا.

الحكماء شددوا على ضرورة إلغاء الذبائح في المآتم والأفراح والتقليل من المصاريف الباهضة التي تثقل كاهل العروس والعريس وأهل الميت في حالات المآتم وترك قوائم الديون.

ونوه الحضور على المأذون الشرعي كتابة شرط عدم استعمال السلاح في الأفراح ويكون هنالك شرط جزائي على المخالفين، ومحاولة إلغاء صالات الأفراح والفرق الفنية.

وأشار الحضور إلى خطباء المساجد توعية المصلين عن ترك هذه العادات السيئة التي توارثتها الأجيال، وتسببت في حالات كثيرة من العنوسة وعزوف الشباب عن الزواج .