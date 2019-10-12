بطائرة خاصّة..إرسال نجل “الصّلابي” إلى ألمانيا لتلقي العلاج

أخبار ليبيا24ـ خاصّ

كشف مصدر مطّلع، أنه تم نقل نجل القيادي في تنظيم الإخوان المسلمين “عبدالمجيد أسامة الصلابي” المكنى “عبدو” إلى دولة ألمانيا لتلقي العلاج بعد بتر ساقه اليسرى.

وأوضح المصدر أن “الصلابي” سافر إلى ألمانيا عن طريق مطار مصراتة الدولي، بطائرة خاصة وبحضور والده ظهيرة يوم أمس الجمعة.

ولفت المصدر إلى أن “الصلابي” قد أصيب بقذيفة دبابة موجهة من قبل القوات المسلحة الليبية على تجمع مسلّح يرجع لقوات الوفاق في محور اليرموك بطرابلس في 07 أكتوبر الجاري.

وكان المصدر قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن إصابة “عبدالمجيد أسامة محمد الصلابي” الشهير بـ”عبدو” خلال مشاركته في المواجهات ضد القوات المسلحة عند أحد محاور طرابلس، لافتا المصدرإلى أن إصابته خطيرة ،وعلى إثرها أدخل إلى غرفة العناية المشددة في إحدى مصحات العاصمة.

وأوضح المصدر، أن الصلابي من مواليد 2002م، ومن سكان مدينة بنغازي قبل أن يهرب منها خلال العام 2014م، ولم يشارك في المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية بحكم صغر السّن.

وأفاد المصدر، أن الصلابي حامل لفكر الإخوان المسلمين، ومناصر ومؤيد لمجالس الشورى ورافض لمبدأ أو مصطلح “القوات المسلّحة اللّيبية والأجهزة الأمنيّة”.