اليد تستعدّ في تونس للبطولة الأفريقيّة

أخبار ليبيا24- خاصّ

بدأ منتخب ليبيا لكرة اليد، تدريباته في معسكره التحضيري، يوم الخميس بمدينة الحمامات التونسية، تحت إشراف المدرب التونسي “محمد على الصغير” بمساعدة المدربان الوطنيان “محمد علي أرحومة” و”وليد الهادي القبلاوي”

وتأتي هذه التحضيرات استعدادا للمشاركة فى البطولة الأفريقية، في نسختها السادسة والعشرين لكرة اليد التي ستقام بتونس في الفترة من 16 إلى 26 يناير من العام المقبل، والمؤهلة لنهائيات كأس العالم التى ستقام بمصر خلال العام 2021م .

كما استدعى المدير الفني للمنتخب الليبي، قائمة من اللاعبين المحليين وأخرى من المحترفين في هذا معسكر؛ وذلك لاختيار القائمة النهائية التي ستمثل المنتخب الليبي في بطولة أفريقيا.