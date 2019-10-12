المجدوب مديرًا للمعهد العالي لضباط الشرطة بالمؤقتة المعهد لم يقم بدورة على الوجه المطلوب

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف قرار بشأن إعفاء عقيد طارق العوامي من مهامه مديرًا للمعهد العالي للضباط، وتكليف عقيد خالد المجدوب خلفا له .

وجاء في القرار رقم 888 لسنة 2019 م الذي اطلعت أخبار ليبيا 24 عليه أن الغاية من إنشاء المعهد هو الرفع من كفاءات أفراد جهاز الشرطة والاستفادة من حملة المؤهلات العليا، وأن المعهد لم يقم بدورة على الوجه المطلوب.

بوشناف أثني في قراره على الإدارة السابقة، مشيرًا إلى أن الضرورة تستلزم الدفع بإدارة جديدة .