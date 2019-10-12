الاعتقالات طالت أطفال قُصر .. تنسيقية سرت: ميليشيات البنيان تشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بالمدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت تنسيقية سرت الكبري، إن المدينة تعيش هذه الأيام حملات اعتقالات ومداهمات واسعة على يد ما وصفتها بـ”ميليشيات” البنيان المرصوص، التابعة للمجلس العسكري مصراتة، والتي تنطوي تحت شرعية حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.

وأضافت في بيان لها، أن هذه الاعتقالات طالت أطفال قُصر لم تتجاوز أعمارهم ستة عشر عامًا، مُبينة هروب عدد كبير من العائلات خارج المدينة والاتجاه للمدن والقرى الأكثر أمنًا خوفًا على أبنائهم من أن تطالهم أيادي تلك “العصابات الإجرامية المُسلحة”.

التنسيقية أكدت أن الجميع يعلم مدى الأزمة المالية والمعيشية التي تشهدها البلاد خصوصًا مع بدء العام الدراسي الجديد ودخول فصل الشتاء.

وتابعت أنها ناشدت عبر كافة وسائل الإعلام المرئي والمقروء، الجهات المسؤولة بحكومة الوفاق، بأن تضع حدًا لتلك العصابات وحماية المدنيين العُزل، إلا أنهم لم يعيروها أي اهتمام.

وناشدت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ورئيس البعثة الأممية إلى ليبيا، غسان سلامة، والمنظمات الحقوقية، التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، بضرورة الاطلاع على المهام المنوطة بهم في حماية المدنيين العُزل وفتح تحقيق شامل مع قيادات تلك “الميليشيات” التي تسيطر على مدينة سرت تحت مسمى قوة حماية سرت .

وحسب البيان، ناشدت تنسيقية سرت الكبرى أيضًا، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، وخليفة حفتر، بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات السريعة والعاجلة لتحرير مدينة سرت من تلك العصابات الإجرامية، حتى يطيب لأهلها العيش فيها.

يشار إلى أن تنسيقية سرت الكبرى دعت حكماء وأعيان قبائل مدينة مصراتة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والاجتماعية حيال التحريض على قتل المدنيين العُزل بالمدينة بسبب انتمائهم القبلي.

وقالت التنسيقية في بيان سابق لها، بأنها تتابع عن كثب صفحات الإعلاميين والمسؤولين بمصراتة ونشرهم قوائم بالأسماء بغية التحريض على قتل المدنيين بمدينة سرت.