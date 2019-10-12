أكد أن التنظيم يمتلك الآن100مقاتل فقط.. مسؤول دفاعي أمريكي: داعش على وشك الانهيار في ليبيا

أكد أن التنظيم يمتلك الآن100مقاتل فقط.. مسؤول دفاعي أمريكي: داعش على وشك الانهيار في ليبيا المسؤول أكد أن ضربات الـ (أفريكوم) قضت على ثُلث القوة القتالية لداعش

أخبار ليبيا24

كشف مسؤول عسكري أمريكي أن تنظيم داعش الإرهابي أصبح على وشك الانهيار في ليبيا بعد تلقيه عدة ضربات قاصمة من قبل القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) خلال شهر سبتمبر الماضي.

ونقلت صحيفة “ستارز آند سترايبس” التي يصدرها الجيش الأمريكي عبر البحار خارج الولايات المتحدة، عن مسؤول دفاعي أمريكي الخميس قوله، إن سلسلة من الضربات الجوية الأخيرة التي نفذتها القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في ليبيا ضد أهداف تنظيم داعش الإرهابي أسفرت عن “تأثير مدمّر” في صفوف التنظيم.

وأكد المسؤول، الذي فضّل وفقًا للصحيفة عدم نشر اسمه، أن ضربات (أفريكوم) أدّت إلى القضاء على ما يقرب من ثلث القوة القتالية لتنظيم داعش في ليبيا، واصفًا أن قوة داعش “ضعيفة بالفعل”.

وشنت الـ (أفريكوم) أربع غارات جوية على تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث استؤنفت الهجمات بعد توقف لمدة عام.

وأشارت الصحيفة إلى أن 43 إرهابيًا من داعش كانوا يعملون خارج المخيمات الصحراوية قتلوا خلال تلك الغارات.

وقال المسؤول الدفاعي: “نحن نقدر أن هذا كان تدهورًا كبيرًا لقدراتهم”. وأضاف المسؤول، “نعتقد أنه أصبح الآن نحو 100 مقاتل فقط من داعش داخل ليبيا”.

وأشار إلى أنه في الفترة التي سبقت الغارات الجوية، لاحظت (أفريكوم) أن هناك تزايدًا في الهجمات التي تشنها الجماعة المتشددة في ليبيا.

واعتبر المسؤول الدفاعي، أن داعش الإرهابي من انشغال الجيش الوطني وحكومة الوفاق في القتال فيما بينهما، وقام بشن هجمات من جانبه ضدهما.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن داعش كان يمتلك حوالي 5 آلاف مقاتل في ليبيا وقد تمكن حينها من السيطرة على قطاع ساحلي بطول 200 ميل في الشمال حيث كان لديه حكومة مزدهرة خاصة بها (في إشارة إلى سرت)، لكن ومع ذلك قُتل جميع أعضائه في عام 2015 عندما شنت (أفريكوم) حملة جوية ضخمة بالتنسيق مع القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق.

وذكر المسؤول أن بعد تلك الضربات لم يتبقَ من عناصر داعش إلا نحو 200 تفرقوا في جميع أنحاء البلاد.

وعلى حد قوله؛ أكد المسؤول الدفاعي، أن مع وجود القوة الرئيسية لتنظيم داعش في العراق وسوريا تحت الضغط؛ فإنها أصبحت تركز بجدية على الانتقال إلى مناطق أخرى خاصة في إفريقيا.

وكانت (أفريكوم) قد أعلنت في تقارير منفردة بسبتمبر الماضي عن تنفيذها لأربع غارات جوية ضد تنظيم داعش الإرهابي في جنوب ليبيا، أسفرت في مجملها عن قتل 43 إرهابيًا.

والضربات التي شنتها (أفريكوم) جاءت في 19 سبتمبر وقُتل خلالها 8 إرهابيين وفي 24 سبتمبر وأسفرت عن مقتل 11 إرهابيًا وفي 27 سبتمبر وأسفرت عن مقتل 17 إرهابيًا، والأخيرة كانت يوم 29 سبتمبر وأسفرت عن مقتل 7 إرهابيين.

وفي كل بياناتها أكدت (أفريكوم) أنها مستمرة بالتعاون مع حكومة الوفاق في دك تنظيم داعش والتنظيمات الأخرى الإرهابية التي تسعى إلى إيذاء الليبيين الأبرياء.

ومنذ 2011 استغلت التنظيمات الإرهابية المنحرفة عقائديًا الوضع في ليبيا لتوسيع انتشارها واحتلال أراضيها في محاولة لتحويلها إلى إمارة من الإمارات المزعومة التي تسعى لتأسيسها في مختلف الدول.

ولتحقيق أطماعها القذرة أقدمت التنظيمات الإرهابية على اختلاف مسمياتها، والمرفوضة مسبقًا من قبل الليبيين، على إرسال عناصرها (ما يعرفوا بالمقاتلين الأجانب) مستغلة بذلك الفراغ الأمني الذي حدث أثناء ثورة فبراير.

ولأن تلك التنظيمات بأفكارها وعقيدتها المنحرفة وأعمالها الإرهابية غير الإنسانية لم تكن مقبولة داخل المجتمع في ليبيا؛ فقد وجهت وضربت بقوة لأعوام حتى تم القضاء على معظمها، أما ما تبقى من عناصرها؛ فلم يجد إلا الصحراء الشاسعة ملاذا آمنا لها، غير أن ما كانت تتوقع أنه “ملاذ آمن” تحول إلى جحيم مستعر.

وعقب إعلان (أفريكوم) تنفيذ آخر غارة لها في سبتمبر والتي قضت على 7 إرهابيين من عناصر داعش، أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن وحدات من الجيش وقوى مساندة لها من الأهالي، قتلت إثر غارات (أفريكوم) 26 إرهابيًا حاولوا الهروب إلى ضواحي مرزق جنوب غرب البلاد.

وخلال تلك الفترة، أظهرت صور رصدتها أخبار ليبيا24 على الإنترنت أشلاء لعدد من قتلى تنظيم داعش الذين قتلوا على يد قوات الجيش والقوى المساندة لها.