مسؤولة أممية تلتقي بعميد بلدية سرت

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قال صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا إنممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بيرانجير بويل يوسفي التقت بعميد بلدية سرت مختار المعداني، لمناقشة مشروع بناء السلام المقبل في سرت، وذلك بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى.

وأوضح الصندوق أن المشروع سيركز على تعزيز ريادة الأعمال ودعم المنظمات المحلية.

وفي الأثناء تتواصل أعمال الصيانة الشاملة لموقع مراقبة التعليم ومكتب الامتحانات بسرت التي تشرف عليها بلدية سرت ضمن أحد أعمال صندوق دعم الاستقرار الذي تديره وزارة التخطيط وينفده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال مدير مكتب الاعلام بالبلدية إن أعمال الصيانة لهذا الموقع تنفذه شركة الاتفاق للمقاولات العامة بسرت، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز بالمشروع تجاوزت 80 بالمئة.

وأوضح أن الصيانة تشمل كافة الموقع المكون من طابقيين وتشمل جميع مراحل الصيانة ترميمات وسباكة ومواد صحية وإنارة وأبواب ونوافد وطلاء وكهرباء وسباكة ومواد صحية.

وأفاد أيضًا أن بلدية سرت نفذت أكثر من تلاثون موقعا للصيانة في مختلف القطاعات خلال العام الحالي وأن أكثر من 12 مؤسسة تعليمية تمت صيانتها وجار أيضًا صيانة مؤسسات تعليمية أخرى وكذلك مرافق صحية، وذلك في إطار تحقيق وتوفير الخدمات للمواطنين بسرت.