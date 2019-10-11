قصف مقر بتاجوراء كان يضم اجتماعًا لأمراء الجماعات المسلحة

الاجتماع كان يحضره المعاقب دوليا صلاح بادي

328

أخبار ليبيا24

قال مصدر عسكري مسؤول إن سلاح الجو شن في ساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة مقرًا بتاجوراء بالقرب من الميناء كان يضم اجتماعًا لقائد لواء الصمود المعاقب دوليًا صلاح بادي وعدد من أمراء الجماعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق.

وأشار المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه أن الهدف من الضربة كان تنبيهًا للجماعات المسلحة بأن الجيش الوطني أصبح قريبًا جدًا، وأن ساعات فقط تفصله عن دخول العاصمة طرابلس.

 

المزيد من الأخبار

سلامة يشدد على وقف الانتهاكات الدولية لحظر الأسلحة في ليبيا

بعثة الوفاق بالاتحاد الأوروبي تعترض على دعوة موجهة لوزير خارجية المؤقتة

مسؤولة أممية تلتقي بعميد بلدية سرت

عمليات الكرامة: سلاح الجو يدمر رتلًا حاول التسلل إلى الهيرة

المزيد

سلامة يشدد على وقف الانتهاكات الدولية لحظر الأسلحة في ليبيا

بعثة الوفاق بالاتحاد الأوروبي تعترض على دعوة موجهة لوزير…

مسؤولة أممية تلتقي بعميد بلدية سرت