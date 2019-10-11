قصف مقر بتاجوراء كان يضم اجتماعًا لأمراء الجماعات المسلحة

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قال مصدر عسكري مسؤول إن سلاح الجو شن في ساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة مقرًا بتاجوراء بالقرب من الميناء كان يضم اجتماعًا لقائد لواء الصمود المعاقب دوليًا صلاح بادي وعدد من أمراء الجماعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق.

وأشار المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه أن الهدف من الضربة كان تنبيهًا للجماعات المسلحة بأن الجيش الوطني أصبح قريبًا جدًا، وأن ساعات فقط تفصله عن دخول العاصمة طرابلس.