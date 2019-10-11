عمليات الكرامة: سلاح الجو يدمر رتلًا حاول التسلل إلى الهيرة

عمليات الكرامة: سلاح الجو يدمر رتلًا حاول التسلل إلى الهيرة طيران الجيش يواصل شن ضرباته بمحيط طرابلس

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة اليوم الجمعة أن السلاح الجوي التابع للجيش الوطني دمر رتلًا لقوات الوفاق حاول التسلل إلى منطقة الهيرة جنوب شرق العزيزية.

وقبل هذا الإعلان بنحو أقل من ساعتين قال المركز إن السلاح الجوي نفذ عددًا من الغارات استهدفت تمركزات قوات حكومة الوفاق في عدة محاور بطرابلس ومصراتة.

وأفاد أن السلاح الجوي استهدف تجمعًا لقوات الوفاق في كسارات “رأس اللفع” بخمس ضربات ودمر آلياتها، كما قصف رتلًا لقوات الوفاق بمنطقة الكريمية.