سلاح الجو يقصف مواقع قوات الوفاق

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نفذ سلاح الجو عددًا من الغارات استهدفت تمركزات قوات حكومة الوفاق في عدة محاور بطرابلس ومصراتة، وذلك في دلالة على مواصلة الجيش الوطني لمعركة تحرير العاصمة طرابلس التي بدأها منذ أبريل الماضي.

وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، اليوم الجمعة، إن سلاح الجو استهدف تجمعًا لقوات الوفاق في كسارات “رأس اللفع” بخمس ضربات ودمر آلياتها.

وأضاف المركز، أن سلاح الجو قصف رتلًا لقوات الوفاق بمنطقة الكريمية، كما شن أيضًا مواقع لكتيبة حطين بمصراتة، إضافة إلى ضرب رتل وصل إلى معسكر اللواء الرابع بالعزيزية فجر يوم الخميس.

وأكد المركز أن القصف على معسكر اللواء الرابع أدى إلى تدمير أغلب آليات الرتل وقضى على أفراده.

ويعتمد الجيش الليبي على سلاح الجو لدك قوات الوفاق في المنطقة الممتدة من سرت وحتى زوارة.

وقال الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري إن السلاح الجوي لعب دورًا في انهيار صفوف قوات الوفاق، مشيداً بدوره في تقديم الإسناد للقوات البرية التي تتقدم بخطى ثابتة في عدة محاور جنوبي طرابلس.

ووفقًا لشعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش؛ فإن هذه العمليات الجوية تنفذ غالبًا بمتابعة وإشراف مُباشر من القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر.