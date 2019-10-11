بعثة الوفاق بالاتحاد الأوروبي تعترض على دعوة موجهة لوزير خارجية المؤقتة

أخبار ليبيا24ـ خاصّ

أبدت بعثة حكومة الوفاق لدى الاتحاد الأوروبي عن استغرابها من تلقي وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج، دعوة لعقد لقاء معه من أجل إجراء حوار حول الوضع في ليبيا ينظمه أحد النواب في مقر الاتحاد الأوروبي، وذلك في الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد ومؤسساته في عشرات البيانات الرسمية عن الدعم الكامل لحكومة الوفاق.

واتهمت البعثة الحويج بالانتحال ووصفته بأنه “مواطن ليبي يقدم نفسه بصفة وزير خارجية ليبيا”.

وقالت البعثة، “إن استضافة “هذا الشخص” في إحدى حجرات البرلمان الأوروبي من قبل سياسي ينتمي لحزب “فورزا إيطاليا” ضمن مجموعة حزب الشعب الأوروبي “إي بي بي” لا يساعد في استقرار وأمن ليبيا، بل يمنح منصة لصوت داعم للعدوان على طرابلس الذي تسبب في نزوج وقتل آلاف الأبرياء، فضلًا عن تدمير المدارس والمستشفيات والمطار والممتلكات الخاصة ويدعو لحكم الفرد وعودة الديكتاتورية ويرفض المسار المدني الديمقراطي الذي اختره الشعب الليبي”.

وفي السياق، قالت وكالة أنباء نوفا الإيطالية، يوم الخميس، إن وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، عبد الهادي الحويج تلقى دعوة من البرلمان الأوروبي لحضور اجتماع حول ليبيا يوم الثلاثاء القادم.

وأضافت، أن الاجتماع الذي سيعقد بعنوان “الوضع الحالي في ليبيا: الصراعات الداخلية والتعاون الخارجي”، ينظمه أحد ممثلي إيطاليا في البرلمان الأوروبي النائب فولفيو مارتوسيللو، ومن المزمع عقده يوم الثلاثاء القادم 15 أكتوبر.

ولم توضح الوكالة ما إذا كانت قد وجهت دعوة مماثلة إلى وزير لخارجية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، محمد سيالة، أو أي من مسؤول ليبي آخر لحضور الاجتماع.