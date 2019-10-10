نائب ممثل أمين عام الأمم المتحدة في ليبيا يبحث مع وزارة عدل الوفاق تعزيز قدرة الشرطة القضائية

نائب ممثل أمين عام الأمم المتحدة في ليبيا يبحث مع وزارة عدل الوفاق تعزيز قدرة الشرطة القضائية واستعرضوا تحسين ظروف السجون وخاصة أوضاع السجينات و الأحداث

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بحث نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يعقوب الحلو مع وزير العدل محمد عبد الواحد لملوم، اليوم الخميس ، الجهود المشتركة لتعزيز قدرة الشرطة القضائية .