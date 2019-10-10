نائب ممثل أمين عام الأمم المتحدة في ليبيا يبحث مع وزارة عدل الوفاق تعزيز قدرة الشرطة القضائية

واستعرضوا تحسين ظروف السجون وخاصة أوضاع السجينات و الأحداث

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أخبار ليبيا24

بحث نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يعقوب الحلو مع وزير العدل محمد عبد الواحد لملوم، اليوم الخميس ، الجهود المشتركة لتعزيز قدرة الشرطة القضائية .

واستعرض الحلو في طرابلس المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية ولملوم خلال الاجتماع في طرابلس تحسين ظروف السجون وخاصة أوضاع السجينات و الأحداث.

كما ناقش الطرفان أيضًا دعم الأمم المتحدة في الإصلاحات التشريعية، مكافحة الإتجار بالبشر، إدارة الهجرة.

وبحث الجانبان كذلك بناء القدرات لتوفير الخدمات القضائية للناجيين من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

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