نائب ممثل أمين عام الأمم المتحدة في ليبيا يبحث مع وزارة عدل الوفاق تعزيز قدرة الشرطة القضائية
واستعرضوا تحسين ظروف السجون وخاصة أوضاع السجينات و الأحداث
أخبار ليبيا24
بحث نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يعقوب الحلو مع وزير العدل محمد عبد الواحد لملوم، اليوم الخميس ، الجهود المشتركة لتعزيز قدرة الشرطة القضائية .
واستعرض الحلو في طرابلس المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية ولملوم خلال الاجتماع في طرابلس تحسين ظروف السجون وخاصة أوضاع السجينات و الأحداث.
كما ناقش الطرفان أيضًا دعم الأمم المتحدة في الإصلاحات التشريعية، مكافحة الإتجار بالبشر، إدارة الهجرة.
وبحث الجانبان كذلك بناء القدرات لتوفير الخدمات القضائية للناجيين من العنف القائم على النوع الاجتماعي.