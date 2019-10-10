من مصراتة..قتلى قوات الوفاق خلال معارك أمس الأربعاء في طرابلس

أخبار ليبيا24ـ خاصّ

حاولت عناصر قوّات الوفاق ـ أمس الأربعاء ـ فتح نيرانها في محور عين زارة ووادي الربيع في محاولة منها لتخفيف الضغط الذي تواجهه بقية عناصرهم في محور العزيزية من قبل القوات المسلحة الليبية.

كما أعلنت الكتيبة 155 مشاة التابعة للقوات المسلحة أمس الأربعاء، دحر قوات الوفاق في محور عين زارة، مؤكدة أنها كبدتها خسائر فادحة.

وأضافت الكتيبة، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي أن قوات الوفاق حاولت الهجوم على دفاعات القوات المسلحة في عين زارة، وكالعادة طوال 6 أشهر من المعارك في هذا المحور، لم تتمكن من التقدم شبرًا واحد على الأرض وعادت تجر أذيال المهانة و الخيبة والانهزام”.

وفي هذا الصدد يؤكد مصدر مطلع أن عدد من عناصر قوات الوفاق ومعظمهم من مدينة مصراتة قتلوا خلال المعارك التي دارت أمس الأربعاء لافتا إلى أنه تم رصد بعضهم.

وأوضح المصدر أن آمر مليشيا “كتيبة الأسد” المدعو محمد إسماعيل الصول قتل خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور وادي الربيع طرابلس.

وأشار المصدر إلى أن الصول والشهير بـ”تشاينا” من مواليد 1984 من سكان منطقة الرملة في مدينة مصراتة.

وأفاد المصدر أن المدعو هشام محمود عبجة قتل خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور عين زارة طرابلس، موضحًا أنه من مواليد 1990 من سكان مدينة مصراتة.

وأكد مقتل المدعو خالد عمر مادي الشهير “الباندا” خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور وادي الربيع طرابلس، مشيرًا إلى أنه من مواليد 1993 من سكان مدينة مصراتة.

وأشار المصدر إلى مقتل محمد عبدالقادر الرعيض خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور اليرموك طرابلس، مؤكدًا أنه من مواليد 1991 ومن سكان مدينة مصراتة والتابع لمليشيا “كتيبة القرية الصوالح”.

ولفت المصدر إلى أن المدعو إبراهيم مفتاح أبوشيبة الشهير “فلفل” قتل خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور اليرموك – طرابلس، مؤكدًا أنه من مواليد 1984 ومن سكان مدينة مصراتة.

وتابع المصدر أن المدعو أيمن بشير الجفايري والشهير بـ”الأرموطي” قتل نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور عين زارة – طرابلس.

وأوضح المصدر أن الجفايري من مواليد 1994 ومن مدينة مصراتة وتابع لمليشيا “سرية البورة – كتيبة المعالي المجاهدة” المنضوية تحت قوات حكومة الوفاق.

وأشار المصدر إلى مقتل مؤيد سامي غرمود، الشهير “الفراولة” متأثرا بجراحه في إحدى مشافي دولة “تركيا” مساء الأربعاء.

وأكد المصدر أن غرمود من مواليد 2001 ومن سكان منطقة جنزور والتابع لمليشيا “فرسان جنزور” لافتًا إلى أنه تعرض للإصابة أثناء المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور الخلاطات طرابلس خلال سبتمبر 2019.