مؤكدًا أن الهجوم يأتي ضمن أطماع “أردوغان” وسعيه لنشر الإرهاب .. مجلس النــــواب يناشد بوقف العدوان على دولة سوريا

مؤكدًا أن الهجوم يأتي ضمن أطماع “أردوغان” وسعيه لنشر الإرهاب .. مجلس النــــواب يناشد بوقف العدوان على دولة سوريا في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أدان مجلس النواب المنعقد في طبرق بأشد العبارات الهجوم التركي على أراضي دولة سوريا بدخول قوات عسكرية تركية لشمال سوريا في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية .

واستنكر المجلس في بيان له اليوم الخميس هذا العدوان، مطالبًا مجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذا العدوان وسرعة التحرك لحماية الشعب السوري من هذا الاعتداء السافر الذي يأتي ضمن أطماع نظام “أردوغان” وسعيه لنشر الإرهاب والتطرف في المنطقة ودعمه للمليشيات الإرهابية المتطرفة في ليبيا بالمال والسلاح ضد الجيش الوطني وخرق النظام التركي لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا .

مجلس النواب طالب أيضًا جامعة الدول العربية باتخاذ موقف عاجل تجاه هذا العدوان على دولة سوريا الشقيقة خاصةً في اجتماع الجامعة الطارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب المزمع عقده في الثاني عشر من أكتوبر الجاري .

وناشد المجلس بسحب تمثيل حكومة فايز السراج لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية لعدم شرعيتها ودعمها للمليشيات المتطرفة المدعومة من نظام “أردوغان” لنشر الإرهاب والتطرف في كامل المنطقة وليس ليبيا وحدها، وأن يكون التمثيل للحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي .

وكان الناطق باسم قوات الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، وقع أن يؤدي الغزو التركي لشمالي سوريا إلى هروب عناصر داعش من السجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، مؤكدا أن الخلايا النائمة للتنظيم الإرهابي أصبحوا حاليًا في يد الأتراك الذين يسعون لنقلهم لمأوى آمن، وربما تكون ليبيا هي وجهتهم، بسبب الفراغ الأمني خاصة في مناطق مصراتة وطرابلس وزوارة.

المسماري أعرب ، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، عن اعتقاده بأن ينقل “أردوغان”، آلاف الإرهابيين، ما يمثل خطرا على الأمن والسلام في كل المنطقة، لاسيما في ظل وجود عائلات إرهابية ليبية تسكن في تركيا ستسهم في نقل الإرهابيين من سوريا، أبرزها عائلة علي الصلابي، عضو التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يتزعمه يوسف القرضاوي .