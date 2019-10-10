“قنونو” يزعم القبض على “روس” في محاور القتال بطرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق المدعومة المعترف بها دوليًا ، “محمد قنونو”، أن قوات بركان الغضب، لقنت ما وصفها بـ”مرتزقة فاغنر”، درسًا في الميدان، في إشارة إلى القوات الروسية التي تزعم وقوفها مع قوات الجيش الوطني .

قنونو تابع – في إيجازه الصحفي، الذي نشرته عملية “بركان الغضب”، أمس الأربعاء – أن قوات “بركان الغضب”، تقدّمت طول خطوط الجبهة، بعد ورود معلومات عن قيادة “المرتزقة” لمحاولة اختراق طوق العاصمة، مُبينًا أنها بادرت بالهجوم، وصعقت “مرتزقة فاغنر”، وأجبرتهم على التراجع تاركين خلفهم جثت من قتلاهم، حسب قوله .

وأضاف “قنونو”، أن قوات بركان الغضب، تعاملت بمنطقة العزيزية مع طائرة حربية كانت تناور لمحاولة إنقاذ القوات العالقة، وبادرتها بصاروخ وأصابتها إصابة مباشرة، ما أدى إلى سقوطها وهي تحاول العودة إلى قواعدها، مُبينًا استهداف سلاح الجو التابع لـ”الوفاق” رتلًا مسلحًا في محور العزيزية، دمر آلياته، وأنه تم استهداف تمركزًا لـ”المرتزقة” في الساعدية، وإصابتها إصابات مباشرة، مؤكدًا أن قوات الوفاق تسيطر على المنطقة من العزيزية إلى السبيعة.

واختتم: “نجحت قواتنا في محاصرة ميليشيا مختلطة من المرتزقة والليبيين وأجبرتهم على الاستسلام، وسلمتهم إلى الجهات المختصة، وتواصل قواتنا هجومها وتمشيطها للمناطق في محيط طرابلس، وسنعيد للوطن أمنه مهما كلفنا ذلك من تضحيات”.

يذكر أن قائد الجيش الوطني المشير “خليفة حفتر” قد أعلن في الرابع من أبريل الماضي، إطلاق عملية “طوفان الكرامة” لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.