شركة البريقة في بنغازي: نحن من سددنا رواتب موظفينا بالمنطقة الشرقية والوسطى

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أصدرت لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط في بنغازي، كتاباً فندت فيه ما صدر عن المؤسسة الوطنية للنفط، بشأن سدادها لرواتب العاملين بالمنطقتين الشرقية والوسطى.

وفنّد “خيرالله صالح عبدالسلام” رئيس لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط (لأخبار ليبيا 24) ما ورد من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، بأن المؤسسة هي من دفعت رواتب المستخدمين بالمنطقتين الشرقية والوسطى.

وقال عبدالسلام، “إنه عارٍ عن الصحة”.

وجاء في الكتاب،” أن المؤسسة الوطنية للنفط قد وصلت إلى مرحلة إفلاسهم الفكري”.

وأكد “عبدالسلام”، أن الرواتب للمنطقتين الشرقية والوسطى قد صُرفت صباح أمس الأربعاء، في حسابات مصرف الوحدة والتي تشكل أكثر من 70بالمئة من جملة هذه الرواتب، وذلك لوجود ميزة الإدخال الإلكتروني بهذا المصرف.

كما أكد أن بقية الرواتب بالمصارف الأخرى صرفت اليوم الخميس.

وفي ختام الكتاب شدّد مجلس إدارة شركة البريقة، على أنه في حلٍّ من رد أو تعويض أي مبلغ يتم إيداعه في حسابات المستخدمين بدون علمه.

في المقابل اتهمت شركة البريقة لتسويق النفط في طرابلس، مجلس الإدارة الجديد في بنغازي الذي وصفته بـ “الموازي”، بتعطيل مرتبات مستخدميها في المناطق الوسطى والشرقية بعد تعطيلها من قبله.

وأكدت شركة البريقة بطرابلس، أنها تعمل على إيجاد حل سريع لدفع مرتبات عامليها في المناطق الوسطى والشرقية.

وأوضحت، أن موظفي الشركة لم يستلموا بعد رواتب شهر سبتمبر بعد قيام مجلس الإدارة “الموازي” الذي تم تشكيله مؤخراً بتعطيل الرواتب القادمة من طرابلس، وبعد رفض المصارف الاعتراف بشرعية هذا الجسم الموازي والحجز على الحسابات المصرفية لديها.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط في طرابلس، عماد بن كورة، إن إدارته ستقوم بتسديد مرتبات جميع الموظفين في أقرب وقت ممكن.

واتهم “بن كورة” مجلس الإدارة الجديد في بنغازي بالعبث وخلق الفوضى والتلاعب بسبل عيش العاملين، وذلك بعد فشله حتى الآن في الاستيلاء على الأرصدة المصرفية الرئيسية للشركة، على حد قوله.