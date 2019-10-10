مستشهدة بتدخلها في ليبيا .. خارجية المؤقتة : العدوان التركي على سوريا جاء بحجج واهية تركيا ترتكب مجازر ضد الإنسانية وعمليات إبادة جماعية للأقلية الكردية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أدانت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، الغارات التركية العسكرية في الأراضي السورية، بتحريك وحدات عسكرية من الجانب التركي للتوغل داخل الحدود السورية الشمالية، واصفة إياها بـ”السافرة”.

وتابعت خارجية المؤقتة في بيان لها، أن هذا يُعد انتهاكًا خطيرًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وعملاً عدائيًا وعدوانًا غاشمًا على الشعب والأراضي السورية، ينم عن أطماع توسعية لحكومة “أردوغان” التركية.

وأضافت أن هذا التدخل الذي وصفته بـ”السافر واللامسؤول”، على الأراضي السورية والمدنيين من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ، يُهدد بحدوث مجازر ضد الإنسانية، وعمليات إبادة جماعية للأقلية الكردية، وللشعب السوري، ويقوض السلم والأمن الدوليين.

خارجية المؤقتة أعلنت، رفضها لما وصفته بـ”العدوان والتغول” التركي، موضحة أنه جاء بحجج واهية، وسبقه التدخل السافر لتركيا في الشؤون الداخلية لليبيا، ودعمها للجماعات الإرهابية والميليشيات المُسلحة والخارجين عن القانون عبر الطائرات المُسيرة والدعم العسكري، مُبينة أن هذا انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي ختام بيانها، دعت خارجية المؤقتة، جامعة الدول العربية، ومجلس الأمن الدولي، لتحمل مسؤوليتهما، لضمان سلامة سوريا ووحدة أراضيها، وأمن شعبها، داعية أيضًا لعقد جلسة طارئة تناقش العدوان والتغول التركي، وضرورة وقفه ف