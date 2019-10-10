حكومة الوفاق والولايات المتحدة توقعان مذكرة إعلان نوايا لتعزيز شراكتهما

أخبار ليبيا24ـ خاصّ

وقّعت حكومة ليبيا الممثلة في وزارة التخطيط، التابعة لحكومة الوفاق الوطني اليوم الخميس وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مذكرة إعلان نوايا لتعزيز شراكتهما.

وتقوم هذه المذكرة على القيم المشتركة لتقوية أسس دولة ليبية موحدة من خلال دعم المؤسسات والمجتمعات المحلية الليبية لتعزيز الاستقرار الوطني والاعتماد على الذات.

وتوفر مذكرة إعلان النوايا هذه إطارًا واسعًا للتعاون مع حكومة ليبيا بشأن مساعدة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال تعزيز مؤسسات الحوكمة زيادة فرص المشاركة الاقتصادية والنمو؛ وتعزيز قدرة ليبيا على معالجة عدم الاستقرار والصراع.

كما تضع هذه المذكرة أيضًا الأساس الذي يمكن للحكومتين، الانطلاق منه لاستكشاف مجالات؛ للمزيد من التعاون.

وكان المدير التنفيذي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “جون بينيل” ومدير التعاون الفني بوزارة التخطيط الليبية “عصام قربع” قد وقعا مذكرة إعلان النوايا هذه كطرفين موقعيْن، بينما وقّع القائم بالأعمال الأمريكي “جوشوا هاريس” ووزير التخطيط الليبي “الطاهر الجهيمي” على المذكرة باعتبارهم شهودا.

يشار إلى أنه منذ عام 2011م، قدّمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لليبيا مساعدات إنسانية وتنموية وفي مجال إعادة الاستقرار.