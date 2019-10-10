تحريات القوات الخاصة والأجهزة الأمنية بنغازي تداهم وكرا لبيع الخمور والمخدرات “عيت الحول”

أخبار ليبيا24ـ خاصّ

أعلنت شعبة تحريات القوات الخاصة “الصاعقة 73” مداهمة وكر مايعرف “آل الحول” أو “عيت الحول” اليوم الخميس في منطقة الماجوري.

وأكدت الشعبة أن الاقتحام تم بالتعاون مع مديرية أمن بنغازي والأجهزة الأمنية، مشيرة إلى وقوع اشتباكات مسلحة مع المجرمين بالأسلحة الخفيفة وتم إصابة شخصين تابعين لقسم النجدة.

وأوضحت شعبة تحريات القوات الخاصة “الصاعقة 73″أنه تم ضبط شخصين القائمين على البيع وهم أجانب وليسوا ليبيين، بالإضافة إلى ضبط كمية من المخدرات والمواد المسكرة.

وأفادت أنه تم ضبط كمية كبيرة من المادة المسكرة ما يعرف بـ (عفسة) ونوع حشيش، ومبلغ مالي وجهاز لاسلكي ورمان وسلاح أبيض “طباق”.

وأكدت الشعبة مواصلة الحملات المُكبرة في هذا الإطار لضبط جميع المخالفات من متعاطي المخدرات والمواد المُسكرة و إلقاء القبض عليهم وعلى تجارالممنوعات.

وكانت الأجهزة الأمنية من ضبط 1008 قنينة “عفسة” و 6 “جالونات خمرة” و 3 زجاجات خمور مستوردة “مكرشم”، و85 قطعة حشيش ومبلغ مالي (16890) د.ل حيث بلغ اجمالي الكمية المضبوطة (624 ) لتر جاهزة للبيع.

وتعرض أثناء المداهمة أحد أعضاء النجدة لإصابة مباشرة في الصدر دخل على إثرها العناية المركزة وآخر في القدم وتعرضت بعض الأليات التابعة لقسم النجدة لإطلاق ناري عليه تم الضبط والإحالة للاختصاص.