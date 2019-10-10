بعد توقفها لخمسة عشر ساعة .. عودة حركة الملاحة بمطار بنينا بشكل تدريجي

بعد توقفها لخمسة عشر ساعة .. عودة حركة الملاحة بمطار بنينا بشكل تدريجي لإجراء الصّيانة العاجلة للتصدعات التي حدثت بشكل مفاجئ في مهبط الطائرات

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي صباح اليوم الخميس، عودة حركة الملاحة الجوية بشكل تدريجي إلى الوضع الطبيعي، بعد توقف دام لأكثر من خمسة عشر ساعة لإجراء أعمال الصيانة للمهبط .

وتوجهت إدارة المطار بخالص الشكر والتقدير، لكل من ساهم في هذا العمل وعلى رأسهم قيادة الجيش الوطني ومصلحة الطيران المدني وقسم السلامة الوطنية بالمطار.

كما وجهت الشكر لمهندسي مكتب صيانة المهابط والمنشآت ومكتب الأمن والسلامة بإدارة المطار، وكل من شارك في هذا العمل.

وكانت الإدارة قد أعلنت وقف حركة الملاحة الجوية بالمطار، وذلك لإجراء الصيانة العاجلة للتصدعات التي حدثت بشكل مفاجئ في مهبط الطائرات الرئيسي.