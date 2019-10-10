بعد الانتقادات التي لحقتهم .. قوّة الردع تنفي صلتها بموضوع اقتحام كافي بحيّ الأندلس ما تردّد في هذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة فالمقاهي العامة موجودة في كافة المدينة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

نفى الناطق باسم جهاز الردع التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، “أحمد بن سالم”، قيام أفراد الجهاز بمداهمة أحد المقاهي بحي الأندلس في طرابلس، ومطالبة مرتاديه من الجنسين بالإطلاع على صورة عقد الزواج، ردًّا على ما جرى تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال “بن سالم” في تصريحات إعلامية إن ما تردد في هذا الشأن “لا يمت للحقيقة بصلة، فالمقاهي العامة موجودة في كافة المدينة، وهي مختلطة وهذا طبيعي ولا يسيء للآداب العامة في شيء، ولكن ما استغربه هو الزج بجهاز الردع في هذه الأخبار العارية عن الصحة، والأغرب هو تناقل الأخبار وترويجها دون الرجوع إلى أي مصدر”.

بدورها، وجهت عضو مجلس النواب المقاطعة عن دائرة حي الأندلس “ربيعة أبوراس” ، رسالة إلى قوة الردع الخاصة التابعة لداخلية الوفاق المعترف بها دوليًا عقب اقتحامها لإحدى المقاهي بالمنطقة أمس الأربعاء .

أبوراس قالت – في تصريحات صحفية من دولة تركيا التي تزورها حاليًا رفقة وفد من مجلس نواب طرابلس – أن هذه المداهمة تعدي على حريات الناس وحرماتها وتشويه لسمعتها، وتحريض الرأي العام على الفتيات ووصفهم بعديمات الأخلاق والتربية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي والتباهي بهذا الفعل ينم عن جهل مدقع وترهيب المجتمع بحجة الحفاظ على الآداب العامة، أمر مرفوض وغير مقبول.

وشددت بأنها لن تسمح بالتعدي على الأماكن العامة التي تتيح الفرصة للقاءات العامة بكل احترام وأمام الجميع، منوهةً إلى أنها “لم تكن تتوقع هذا التصرف غير المقبول وغير المبرر من قوة الردع، ولم تتوقع منها أن تسبب للأسرة الليبية مشكلة أخلاقية تلاحق الفتيات وأسرهن وتشوه سمعتها، وأنهم ليسوا في عهد الجاهلية”.

ولم تعلق إدارة الكافي عن الحادث لا بالنفي أو التأكيد، وحاولت (أخبار ليبيا 24) التواصل مع إدارة الكافي، ولم تجب حتى لحظة كتابة التقرير .