بعد اقتياده من مكتبه..محامو بنغازي يطالبون بالكشف عن مصير المحامي السهولي

بعد اقتياده من مكتبه..محامو بنغازي يطالبون بالكشف عن مصير المحامي السهولي

أخبار ليبيا24ـ خاصّ

طالب محامو مدينة بنغازي اليوم الخميس، وزير الداخلية إبراهيم بوشناف وكافة الجهات المسؤولة في الدولة، الكشف عن مصير المحامي المختطف أبوبكر السهولي.

وأمهل محامو مدينة بنغازي خلال وقفة احتجاجية وزارة الداخلية والجهات المسؤولة (24) ساعة للكشف عن مصير “السهولي” وإلا فإنهم سيتجهون إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك

وأكد المحامون ـ خلال بيان لهم أثناء الوقفة الاحتجاجية ـ إدانتهم ورفضهم لهذا الاعتداء الذي تم يوم أمس الأربعاء من قبل مجموعة مجهولة واقتياده بالقوة.

يشار إلى أن مجموعة مسلحة مجهولة كانت قد اقتادت نقيب المحامين السابق المحامي “أبوبكر السهولي” من مكتبه في منطقة الماجروي إلى مكان غير معلوم.