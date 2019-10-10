الوطنية للنفط تعلن إعادة تشغيل مجمع رأس لانوف للصناعات البتروكيمياوية .. وصنع الله يصفها بالخطوة الهامة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، استئناف عمليات الإنتاج بمصنع البولي إيثيلين، والمتوقف منذ عام 2013م .

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان لها، أنه تمّ إعادة تشغيل المصنع، الذي من المتوقّع أن تبلغ قدرته الإنتاجية 160,000 طن سنويًا، بعد استكمال أشغال الصيانة التي شملت استبدال رأس شعلة المحرقة، والقيام بإصلاحات شاملة بوحدات المرافق المختلفة، تشمل مأخذ مياه البحر، ووحدات معالجة المياه، ووحدات التحلية، ووحدات إنتاج الطاقة، وإصلاحات وتجهيز وحدات الشحن بميناء راس لانوف، والوحدات الخدمية الأخرى.

وحسب البيان، هنّأ رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، خلال مكالمة هاتفية، كافّة العاملين بالشركة بهذا النجاح، موضحة أنه أشاد بما بذلوه من جهود استثنائية لضمان حسن سير الأشغال.

وقال: “إنّ إعادة تشغيل مجمع رأس لانوف للصناعات الكيمياوية يُعتبر إنجازًا عظيمًا بالنسبة لقطاع الطاقة في ليبيا، فلقد تمكّنت الشركة من القيام بالأشغال من استئناف الإنتاج على الرغم من كلّ التحدّيات والظروف الصعبة، وذلك من خلال إيجاد حلول عملية ومبتكرة لمختلف الصعاب التي واجهتهم”.

صنع الله أضاف: “إن إعادة تشغيل مجمع رأس لانوف للصناعات البتروكيمياوية يُعتبر خطوة هامّة لتعزيز الاقتصاد المحلّي والنهوض بالاقتصاد الوطني، حيث أنّ هذا المجمّع يعتبر أكبر منطقة صناعية في ليبيا، وهو أهم مشروع للصناعات اللاحقة “تكرير وتصنيع” بالنسبة للمؤسسة الوطنية للنفط، ويُشرف على تشغيله وصيانته وإدارته أفضل الخبراء الليبيين”.

وواصل أن استئناف عمليات الإنتاج، سيساهم في تلبية احتياجات الطلب المحلّي على مختلف الصناعات الثانوية التي تعتمد على المواد البلاستيكية الخام، الأمر الذي سيحدّ من الحاجة إلى الواردات باهظة الثمن، موضحًا أن سلسلة الإمدادات ستساهم في خلق المزيد من الفرص للشركات في المنطقة، ودعم كلّ من قطاع النقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن توفير فرص العمل الجديدة لشرائح مختلفة من القطاع الخاص النامي.

وأردفت “الوطنية للنفط”، أن شركة راس لانوف، تهدف تصنيع النفط والغاز، على المدى الطويل، إلى تصدير 60 بالمئة من الإنتاج، مُبينة أنّه من المتوقّع أن يتم تشغيل خطّ الإنتاج الثاني لمصنع البولي إيثيلين بحلول شهر مايو 2020م، وأن خطط التوسع الأخرى تشمل إعادة تشغيل مصنع الإيثيلين.

واختتمت أن الاحتفال الذي اٌقيم بهذه المناسبة، كان بحضور رئيس أعضاء مجلس الإدارة بشركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، شعبان بسيبسو، ومحمد عوض وعبد الرزاق زربية، وأحمد عبد الله الزوي، وفرج الفرجاني، إضافة إلى عبد الحميد الحبوني مدير مصنع البولي إيثيلين.