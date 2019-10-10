المؤقتة تبحث إمكانية إشراك شركة الخليج العربي للنفط في إعادة إعمار بنغازي

المؤقتة تبحث إمكانية إشراك شركة الخليج العربي للنفط في إعادة إعمار بنغازي دمار كبير لحق بأحياء في بنغازي جراء الإرهاب

أخبار ليبيا24

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني يوم الأربعاء أوجه التعاون بين شركة الخليج العربي للنفط وبلدية بنغازي في مشاريع إعادة الإعمار.

وناقش الثني مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، ورئيس لجنة إدارة شركة الخليج محمد بالقاسم بن شتوان ومُنسق المعلومات بشركة الخليج السيد رفعت محمد، آليات هذا التعاون.

وتطرق الاجتماع إلى كافة أوجه التعاون الممكنة بين شركة الخليج ومساهمتها في المشاريع التي تنفذ في بلدية بنغازي وكيفية الاستفادة من الخبرات في الشركة في جميع القطاعات الخدمية.

وناقش الاجتماع آليات إشراك شركة الخليج في مشاريع إعادة إعمار بنغازي بعد الدمار الذي لحق بعدد من الأحياء جراء الحرب على الجماعات الإرهابية التي تحصنت داخل الأحياء السكنية لصد هجمات الجيش الوطني ضدها.