العامة للكهرباء: صيانة خط (عين زارة – بئر الأسطى ميلاد)

أخبار ليبيا24ـ خاصّ

ذكرت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس، أن فرق الصيانة تمكنت من صيانة خط (عين زارة – بئر الأسطى ميلاد) رقم (1) جهد 220 ك.ف‏.

وأشارت الدائرة إلى أنّ الخط (عين زارة – بئر الأسطى ميلاد) رقم (1) جهد 220 ك.ف تعرض لقطع في الموصل على الوجه السفلي بعيار ناري تسبب في قطع الموصل ما بين برجي الشد 30-31.

وأفادت الدائرة أنه تمت عملية الصيانة وعلى مدار يومين متتالين بتغيير موصل جديد بطول 150 متراً بجهود فرق الصيانة الطارئة بدائرة خطوط الجهد الفائق طرابلس.

وأكدت الدائرة أن عملية الصيانة تمت بالتعاون مع مركز شرطة عين زارة حيث قام بتأمين الطريق، لأن الخط المستهدف بالصيانة يقطع الطريق الرابط ما بين عين زارة ووادي الربيع.