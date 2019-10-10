الحكومة الليبية: الهجوم التركي على سوريا هدفه فتح ممر آمن للإرهابيين المحاصرين

أخبار ليبيا24ـ خاصّ

أكّدت الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الخميس، أن الهجوم التركي على الأراضي السورية مستهدفا أكرادها، غايته الضغط على القوات السورية لفتح ممر آمن للإرهابيين المحاصرين هناك؛ تمهيدا لاستجلابهم إلى ليبيا.

وأكدت الحكومة ـ في بيان لهاـ إدانتها لهذا الهجوم والذي وصفته بـ”الغاشم” موضحة أنه يعيد للأذهان المخاوف من ارتكاب مجازر وجرائم حرب على غرار المجزرة التي ارتكبت في حق الأرمن.

وأعربت الحكومة عن رفضها التام لهذا الهجوم، وتدعو المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته تجاه حماية هذه الأقلية المستضعفة.

ودعت الحكومة الليبية المؤقتة المجتمع الدولي مجددا لمنع حدوث مجازر ضد الإنسانية وعمليات إبادة جماعية للأقلية الكردية وللشعب السوري بما يقوض السلم والأمن الدوليين.

وأشارت إلى أن هذا الهجوم يؤكد للعالم مجددا التدخل السافر لتركيا في الشؤون الداخلية لليبيا ودعمها للجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة والخارجين عن القانون عبر الطائرات المسيرة والدعم العسكري في انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة،وهو ما جعلها تقدم على مثل هذه الفعلة مع سوريا، دون أي حسيب أو رقيب .