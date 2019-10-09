نوّاب طرابلس يطالب مجلس الأمن بحظر الطيران العسكري فوق الأراضي الليبية

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

طالب مجلس النواب المنعقد في طرابلس، مجلس الأمن الدولي، بضرورة حظر الطيران العسكري فوق الأراضي الليبية، ردّا على قصف قوّات الجيش الوطني لنادي الفروسية اليومين الماضيين .

واعتبر المجلس، في بيان له، أن سمعة عصبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن على المحك، فليبيا مازالت تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، واصفا هذا العمل بـ”الوحشي الجبان” وارتكب على مرمى حجر من مقر إقامة البعثة الأممية لدى ليبيا.

وأدان البيان، بأشد العبارات القصف، مبديا اشمئزازه من الحالة اللا أخلاقية والمتردية التي أوصلت ما أسماه “مجرم الحرب حفتر ومليشياته والمرتزقة من مختلف الملل” الذين جلبهم إلى أرض الوطن وأسبغ عليهم مسمى الجيش الوطني، إلى محاولة قتل البراءة والطفولة عبر إلقاء قنابل الموت من طائرات أجنبية مأجورة على مدرسة الفروسية مخصصة لمن هم في مقتبل العمر.