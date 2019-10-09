مجرم مُتهم بقتل شابين في مصراتة..وعائلة أحد الشباب تنتقم

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أمس الثلاثاء أن هناك أخبار عن اختطاف “آل بوشعالة” للمدعو “محمد عوينة” لاتهامه بقتل ابنهم “حمزة جمعة بوشعالة” ورفيقه آدم إبراهيم البغدادي الشحيح منذ أيام.

وأوضح المصدر أن “عوينة” من أصاحب السوابق وسيء السمعة وشهير عنه أيضا بتجارته وتعاطي المخدرات والحبوب والـ”homosexual”.

وأضاف المصدر أن أهل الشاب “حمزة بوشعالة” قاموا بخطف عوينة بعد مطاردة له، كما هددوا “آل عوينة” بأن يخلوا منزلهم فورا أو سيتم هدمه على رؤوسهم.

وذكر المصدر أن عملية القتل تمت بعد أن أقاموا “سهرة” في إحدى المزارع في منطقة طمينة في مدينة مصراتة ليلة الخميس 03 أكتوبر الجاري.

ولفت المصدر إلى أن أفراد البحث الجنائي بالمدينة لازالوا يبحثون عن المدعو “محمد عوينة” أو على جثته، لأنه من المرجح أنه تم تصفيته ردا على مقتل حمزة وآدم.

وأشار المصدر إلى أنه منذ أربعة سنوات كانت هناك عمليات قتل بين عائلتي ” بوشعالة و عوينة” في منطقة الرويسات مصراتة.

يشار إلى أن بلاغًا ورد في 03 أكتوبر الجاري عن العثور على جثتين ترجع لـ “حمزة جمعة بوشعالة” الشهير “حمزاوي” مواليد 1999، وآدم إبراهيم البغدادي الشحيح مواليد 1996 بعد أن عثر عليهم مقتولين بسلاح ناري بإحدى المزارع في منطقة طمينة في مدينة مصراتة ليله الخميس 03 أكتوبر 2019.