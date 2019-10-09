مؤكدة تكبيدهم خسائر فادحة .. قوات الجيش تتصدي لهجوم فقوات الوفاق بمحور عين زارة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت الكتيبة 155 مشاة التابعة لقوات الجيش، اليوم الأربعاء، عن دحر هجوم لقوات الوفاق في محور عين زارة، مشيرة إلى أنها كبدت الوفاق خسائر فادحة في الأرواح والآليات .

وأضافت الكتيبة، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، “حاولت بعض من قوات الوفاق اليوم الهجوم على دفاعات “القوات المسلحة” في عين زارة، وكالعاده طوال 6 أشهر من المعارك في هذا المحور لم تتمكن هذه القوات من التقدم شبرًا واحد على الأرض، وتجر أذيال المهانة و الخيبة والانهزام، حسب وصفها .

يذكر أن القائد العام لقوات الجيش المشير خليفة حفتر أعلن في الرابع من أبريل الماضي، إطلاق عملية “طوفان الكرامة ” لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.