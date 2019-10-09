ليبيا المركزي يعلن حجم الإيرادات والنفقات من 01 يناير حتى 30 سبتمبر

ليبيا المركزي يعلن حجم الإيرادات والنفقات من 01 يناير حتى 30 سبتمبر

أخبار ليبيا24ــ خاصّ

أعلن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، اليوم الأربعاء حجم الإيرادات المالية والنفقات عن الفترة من 01 يناير حتى 30 سبتمبر من العام الجاري.

وأوضح المصرف المركزي ـ في بيان له – أن حجم الإيرادات الفعلية بلغ 35.101 مليار دينار، فيما بلغ حجم الإنفاق الفعلي 29.266 مليار دينار، وبفائض بلغ 5.835 مليار دينار.

وأضاف أن إيرادات قطاع النفط بلغت 22.752 مليار دينار، فيما بلغت إيرادات الضرائب 685 مليون، والجمارك 224 مليونا، والاتصالات 201 مليون، وأرباح المصرف المركزي 125 مليونا.

وأشار المصرف إلى أن إيرادات بيع المحروقات في السوق المحلي بلغت 125 مليونا، ورسوم الخدمات و”إيرادات أخرى” 463 مليونا”، بينما بلغت إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي 16.942 مليار دينار.

وبحسب بيان المصرف فقد خصص 54 % من حجم الإنفاق على المرتبات حيث بلغت 15.883 مليار دينار، فيما بلغ الانفاق على الميزانية التسييرية 5.807 مليار دينار، وباب التنمية 2.258 مليار، والدعم 5.318 مليار دينار.

ولفت المصرف المركزي إلى أن بيانات الإنفاق لا تتضمن مرتبات شهر سبتمبر لعام 2019 لعدم ورودها إلى المصرف من وزارة المالية قبل نشر البيان.

وأفاد المصرف أنه يغطي الإنفاق على أبواب الميزانية وفقا للترتيبات المالية المعتمدة لعام 2019 لكافة القطاعات والمناطق وعلى كامل التراب الليبي.

وأكد مصرف ليبيا المركزي ـ في بيانه ـ أن إيرادات النفط والغاز مثلت المورد الأهم لتمويل الترتيبات المالية لعام 2019 بنسبة 93%.

وذكر أن الإنفاق على الدعم في الباب الرابع شمل 1.051 مليار للإمداد الطبي، و3.150 مليار على المحروقات، و615 مليون دينار على الكهرباء و307 مليون دينار للنظافة العامة و195 مليون دينار للمياه والصرف الصحي.

وأوضح أن إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي بلغ 17.146 مليار دولار، منها مبلغ 12 مليار لتغذية الحسابات التجارية بالمصارف و4.25 مليار دولار تحويلات مالية للدولة، و505 مليون دولار لتغطية اعتمادات الجهات العامة.