لواء الصمود يحرض على ضرب الشويرف قال إنه يجب ضرب شحنات الوقود التي تمر من خلالها

أخبار ليبيا24

حرّض لواء الصمود بقيادة المعاقب دوليا صلاح بادي اليوم الأربعاء على ضرب منطقة الشويرف الواقعة على طريق مزدة-براك بجنوب غرب ليبيا.

وقال مكتب إعلام اللواء، “سؤال. لماذا لا يتم ضرب أي رتل مار من منطقة الشويرف أو شحنات نقل الوقود التي تصل إلى مدينة بني وليد ومنها إلى ترهونة؟”.

وأضاف، “خط دعم حفتر في حربها على طرابلس واضح مثل وضوح الشمس، لماذا إلى حد الآن لا يتم قطع الإمداد عليه”.

وقال، “يا غرفة لا تهاون مع منطقة الشويرف. الحذّر كل الحذّر من هذا الخط وقد أعذّر من أنذر”.

والشويرف هي إحدى المناطق الداعمة للجيش الوطني في حربه ضد مسلحي الوفاق.

وكان القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، قد استقبل في أغسطس الماضي بالرجمة وفدًا لأعيان ومشائخ منطقة الشويرف.

وأكد الوفد خلال تلك الزيارة على دعم منطقة الشويرف التام للجيش الوطني وحربه على الإرهاب والعصابات الإجرامية المُسلحة.