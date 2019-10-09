لمحاولة لملمة مجلس النّواب .. بليحق يكشف عن اجتماع للنّواب بالقاهرة الأسبوع المقبل

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

قال الناطق باسم مجلس النواب “عبد الله بليحق”، الثلاثاء، إنه لم تُعقد جلسة لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن جلسة الإثنين عُلقت إلى الأسبوع ما بعد القادم، وكذلك تم استكمال عدد من بنود جدول أعمال مجلس النواب، بالإضافة إلى أن الأسبوع المقبل سوف يشهد تنسيقًا فيما يخص اجتماع أعضاء مجلس النواب في القاهرة برعاية مصرية لمحاولة لملمة مجلس النواب، وإيجاد رؤية واحدة لمجلس النواب باعتباره ممثل شرعي للشعب الليبي قبيل اجتماع برلين المقبل.

بليحق أضاف، في تصريحات صحفية ، “البنود الموجودة على جدول أعمال المجلس هي قوانين تحتاج إلى عمل من قبل اللجنة التشريعية واللجان المختصة بالنواب، بالإضافة لإتاحة الفرصة لتقارير هيئة الرقابة الإدارية وكذلك تقرير ديوان المحاسبة التي من المتوقع أن تصل إلى مجلس النواب خلال يومين أو ثلاثة، حيث تم توجيه كتاب إلى المؤسستين، بموافاة المجلس بالنسخ الخاصة بأعضاء مجلس النواب، وهي تقارير تحتاج إلى قراءة؛ لأنها تحوي الكثير من القضايا وحجمها كبير، فبالتالي ستحتاج إلى وقت للاطلاع والدراسة من قبل أعضاء مجلس النواب، قبل استعراضها في الأسبوع بعد المقبل، وذلك استعدادًا لاستدعاء الحكومة الليبية المؤقتة للمساءلة عن كل ما ورد في تقارير هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة”.

وتابع: “منذ فترة وأعداد النواب التي تحضر إلى المجلس ضئيلة جدًا، لكن مجلس النواب منذ فترة كما تحدث رئيس المجلس، لن يقف أمام هذه المشكلة وأنه يجب أن يتم مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، فجلسة الأمس كانت معلقة من قبل، وبالتالي لا تحتاج لنصاب قانوني لانعقادها، وبالتالي بإمكان استمرار عقدها بالعدد الذي حضر أمس، والذي كان في حدود 20 نائبًا”.