قوة حماية طرابلس تتهم البعثة الأممية بـ “الانحياز” أشارت إلى أن بيانات البعثة تخدم "الطرف المعتدي"

أخبار ليبيا24

اتهمت قوة حماية طرابلس، وهي فصيل مسلح نشأ في 18 ديسمبر 2018، بعد انتهاء اشتباكات أغسطس 2018 بطرابلس، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالانحياز واستخدام الألفاظ الفضفاضة أثناء تعاملها مع الوضع في طرابلس.

وطالبت القوة يوم الإثنين البعثة الأممية باتخاذ موقف محايد وإدانة ما وصفته بـ “العدوان” على طرابلس من قبل الجيش الوطني، بكل صراحة والابتعاد عن الألفاظ الفضفاضة التي تخدم الطرف المعتدي، على حد قولها.

وأشارت القوة في بيان على “فيسبوك” إلى أن هذا بات واضحًا لكل أطياف ومكونات الشعب الليبي، حسب قولها.

وقالت البعثة، إنها “تابعت مجريات الأحداث الأخيرة التي تجري في محاور القتال لصد هذه “العصابات الإجرامية” التي عاثت في الأرض فسادا، واستعانة “مجرم الحرب حفتر” بمرتزقة روس يقاتلون معه لمحاولة الدخول عنوة، وهذا بإذن الله لن يحصل”.

وأضافت، بحسب نص البيان، “إنها تابعت استمراره في قصف الأهداف الحيوية من مطارات سواء “معتيقة أو مصراتة” وآخرها ما حصل باستهداف نادي الفروسية لتدريب الأطفال الذي أدى إلى إصابة أربعة أطفال وعامل أجنبي، إضافة إلى موت بعض خيول التدريب”.

وأعلنت القوة، تأييدها إلى بيان المكونات الإدارية ببلدية جنزور، كونها إحدى بلديات طرابلس الكبرى، كما أعربت عن مباركتها لتصدي قواتها إلى محاولات الهجوم المتكررة على طرابلس وإلحاق الهزائم بـ “المجرمين”.

وطالبت القوة، المجلس الرئاسي ولجان الأزمة التي شكلت إلى حلحلة المشاكل التي تواجه المناطق المتضررة وخاصة طرابلس ومناطق الاشتباك، والابتعاد عن المماطلة والتأجيل في حاجات المواطنين، وخاصة النازحين منهم.

وادعت القوة أن “لديها الحقائق التي سوف تظهر في وقتها، في ثلة من المجرمين الذين استغلوا مناصبهم ومكوناتهم القبلية للاستيلاء والنهب الممنهج على مقدرات الشعب الليبي، وعلى رأسها ما يحصل في الحقول والموانئ النفطية”.

وتتشكل قوة حماية طرابلس من اتحاد لـ9 قوات أبرزها كتيبة ثوار طرابلس وكتيبة النواصي والردع وأم العقارب والكتيبة 92 مشاة، والكتيبة 155 مشاة، وكتيبة يوسف البوني والأمن المركزي أبو سليم، والسرية 42 وكتيبة الضمان وجميع السرايا مكتب أبو سليم.