شركة الخليج العربي تقدم قطع غيار لمحطة معالجة المياه بطبرق ضمن برنامج التنمية المستدامة الذي تشرف عليه المؤسسة الوطنية للنفط

أخبار ليبيا24-خاص

سلمت شركة الخليج العربي للنفط قطع غيار لمحطة معالجة المياه في طبرق، بحسب ما صرح به عضو لجنة الإدارة بالشركة فضل الله احتيتة.

وقال احتيتة اليوم الثلاثاء إن الشركة سلمت قطع غيار خاصة بمحطة معالجة المياه في طبرق، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يأتي ضمن برنامج التنمية المستدامة الذي تشرف عليه المؤسسة الوطنية للنفط عبر شركاتها.

وأوضح أن بلدية طبرق خاطبت شركة الخليج العربي للنفط للمساعدة في حل أزمة المياه الخانقة التي تعاني منها طبرق.

وأكد أن الشركة، قد تبنت الشركة المساهمة، وخاطبت المؤسسة الوطنية للنفط لإمكانية إدراجها ضمن برامج التنمية المستدامة.

وقال، “بعد الموافقة تابعت شركة الخليج العربي للنفط إجراءات شراء وجلب قطع الغيار المطلوبة، وإتمام جميع الإجراءات الجمركية والمناولة والنقل”.

ووجه احتيتة الشكر باسم لجنة الإدارة لإدارة الإمداد وإدارة الشؤون المالية وإدارة النقل وميناء الحريقة النفطي، وكل من ساهم من باقي الإدارات الأخرى، والإدارة العامة للتنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، متمنياً أن يشكل هذا الدعم عاملاً إيجابياً في حل أزمة المياه بطبرق.