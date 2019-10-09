دائرة إعلام الكهرباء توضح أسباب خروج الوحدة الأولى في محطة الخليج البخارية

أخبار ليبيا24ـ خاص

أكدت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء اليوم الأربعاء، أن خروج الوحدة الأولى في محطة الخليج البخارية ليس بسبب خلل فني.

وأوضحت دائرة الإعلام بالشركة عبر حسابها على موقع “فيسبوك” أن ماقامت بنشره بعض صفحات التواصل الاجتماعي وبعض القنوات المرئية حول خروج الوحدة الأولى في محطة الخليج البخارية، بسبب خلل فني ليس صحيحا.

وأفادت أنه تم إيقاف الوحدة كان لغرض استكمال الصيانة والاختبارات لرفع الحمولة على الوحدة إلى أقصى حمل من 175 إلى 350 ميغاوات.

وأشارت إلى أنه تم تحديد الموعد المناسب لإتمام تلك الأعمال في وقت تناقص فيه الطلب على الطاقة؛ نظرًا لاعتدال درجات الحرار والتي ستكون على أقصى حمل لها خلال فصل الشتاء القادم.