بركان الغضب: أفشلنا محاولة لاختراق طوق العاصمة زعمت أنها قتلت مقاتلين روس في معارك اليوم

أخبار ليبيا24

قالت عملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق إن قواتها تقدمت على طول خطوط الجبهة بعد ورود معلومات عن قيادة “المرتزقة” لمحاولة اختراق طوق العاصمة.

وأضافت، أن قواتها بادرت بالهجوم، وصعقت “مرتزقة فاغنر”، وأجبرتهم على التراجع تاركين خلفهم جثت قتلاهم.

وتزعم قوات الوفاق أنها قتلت خلال معارك اليوم الأربعاء مرتزقة روس في محور العزيزية.

وجاءت هذه المزاعم في ظل استمرار القتال العنيف بين الجيش الوطني وقوات الوفاق في محور طريق المطار وغريان، وتأكيد الجيش الوطني على إحراز تقدم كبير أثناء الاشتباكات.

ورجحت تقارير، أن الجيش يسعى إلى عزل غريان عن المناطق الأخرى.

ويخوض الجيش منذ أبريل الماضي عملية عسكرية، بهدف تطهير العاصمة طرابلس من الجماعات المسلحة، التي تسيطر عليها منذ سنوات، فضلا عن جماعة الإخوان المدعومة من تركيا.

ومنذ أيام يوجه الجيش ضربات قاسية ضد تمركزات قوات الوفاق والطائرات التركية المسيرة في قاعدة معيتيقة والكلية الجوية بمصراتة.

من جانبه قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الوطني، إن وحدات الجيش تمكنت من تدمير 3 اّليات لقوات الوفاق في محور الطويشة جنوبي العاصمة طرابلس.

وأكد المركز، أن دفاعات الجيش في العزيزية أسقطت طائرة استطلاع وتصوير تبث مباشرة.