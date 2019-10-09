برئاسة الثّني وعضوية الحبري والغيثي.. صالح يشكّل لجنة لاستقرار وإعادة إعمار درنة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قرارًا بتشكيل لجنة تسمى “لجنة إعادة استقرار مدينة درنة”، برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني.

وحسب القرار رقم “68” لسنة 2019م، سيتم تشكيل اللجنة من أجل إعادة إعمار مدينة درنة، على أن يُعمل بالقرار منذ تاريخ صدوره.

ويقضي القرار بأن لجنة إعادة استقرار مدينة درنة، ستكون برئاسة، رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، وعضوية محافظ المصرف المركزي بالبيضاء، علي الحبري، وعميد بلدية درنة، عبدالمنعم الغيثي.

وتابع القرار، أن من أهم مهام اللجنة إعادة الاستقرار للمدينة، ومراجعة وتدقيق واعتماد احتياجات ومتطلبات القطاعات والمرافق الخدمية للمدينة، المقدمة من الجهات من وزارات وهيئات ومصالح وغيرها.

وبيّن أنه سيتم تفويض مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، بالإشراف على عملية إنفاق الأموال على البنود المطلوبة، وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية والإدارية التي يراها ملائمة.