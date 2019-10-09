الدامجه يكشف لـ”أخبار ليبيا24″ تحضيرات المنتخب

أخبار ليبيا24- خاص

انطلقت يوم أمس الثلاثاء تحضيرات المنتخب الليبي لكرة القدم في معسكر خارجي في المغرب .

وأكد مدرب المنتخب الليبي جلال الدامجة أن القائمة المستدعاة تواجدت في التدريبات، مشيرًا إلى غياب بدر حسن بسبب الإصابة مع فريقه الباطن السعودي.

وأوضح أن المنتخب الوطني سيخوض مواجهتين أمام المغرب الأولى بالمنتخب الأول يوم الجمعة و الثانيه السبت بمنتخب المحليين فقط.

يذكر أن المنتخب الليبي سيخوض مواجهة هامة أمام تونس في تصفيات الشان يوم 21 من هذا الشهر.