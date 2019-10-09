الأرصاد الجوية يكشف توقعات الطقس اليوم وغدا

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يتوقع مركز الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء، تأثر الأجواء بمنخفض جوى يتمركز بالقرب من الساحل الليبي ويؤثر على مناطق الشمال الغربي بسقوط أمطار رعدية من حين لآخر.

ورجح المركز احتمالية نزول حبات البرد وجريان بعض الأودية المحلية خاصة فى مناطق الجبل وانخفاض نسبي لدرجات الحرارة، ويكون تأثيره على مناطق شرق ليبيا برياح جنوبية شرقية نشطة مثيرة للأتربة مع ارتفاع فى الحرارة.

وأكد مركز الأرصاد الجوية أن الأمطار تشمل بعض مناطق الجنوب الغربى غدامس – الحمادة -الجفرة والفقها ومناطق جنوب سبها وكذلك بعض مناطق الشمال الشرقي يوم الخميس.

أشار إلى أن درجات الحرارة القصوى هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي تتراوح مابين (19-25)مْ وتكون على مناطق الشمال الشرقي والوسط والجنوب مابين(29-38)مْ.