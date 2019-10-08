وثيقة تؤكد مساعي الصديق الكبير لجلب مئة مليون يورو من تركيا نقدًا الوثيقة تؤكد الاتهامات التي وجهها آغا للكبير بالخصوص قبل أيام

أخبار ليبيا24

أكدت وثيقة اطلعت عليها أخبار ليبيا24 صحة الاتهام الذي وجهه رئيس لجنة الأزمة بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء ضد محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير بشأن شحن مئة مليون دولار نقدًا من تركيا إلى مصراتة.

وكشفت الوثيقة إصدار الصديق الكبير يوم 4 أغسطس 2019 قرارًا يقضي بإيفاد لجنة مكونة من أربعة أشخاص لمدة أسبوع من تاريخ السفر لإتمام عملية فحص وجلب عملة ورقية مستعملة بقيمة 100 مليون يورو لمدة خمسة أيام من المصرف الزراعي بتركيا.

ووفقًا للوثيقة؛ فإن اللجنة تتكون من موظفين اثنين من إدارة الإصدار وآخرين من إدارة الأسواق المالية.

وقال رمزي آغا، قد ذكر يوم الأحد الماضي في تدوينة على “فيسبوك”، “أنه تم تجهيز مائة مليون يورو من فئة 100يورو ورق مستعمل في انتظار التعليمات من الكبير لبدء شحنها إلى مطار مصراتة قادمة من إسطنبول في طائرة مؤجرة”.

وأضاف، “أن هذه الدفعة الثالثة والتي تم سحبها من بنك زراعات التركي من الوديعة الخاصة بالمركزي”.

وأكد آغا، أن “هذه الشحنة جاهزة منذ ثلاث أيام ولكن إلى الآن لم يتم إعطاء الإذن لأسباب أمنية تتعلق بمطار مصراتة”.