نجل السويحلي : على الرئاسي التحرك فورًا وإبرام صفقات عسكرية حتى لو كانت مع إيران

نجل السويحلي : على الرئاسي التحرك فورًا وإبرام صفقات عسكرية حتى لو كانت مع إيران حفتر لا يملك الآن القرار العسكري ولا الميداني انتهت اكذوبة الجيش الوطني

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب “بشير السويحلي” – نجل المدعو عبد الرحمن السويحلي – المجلس الرئاسي بالتحرك فورًا، وتفعيل وإبرام صفقات وتعاون عسكري مع الحلفاء الدوليين .

ودون السويحلي – على صفحته بفيسبوك – أنه يجب على الرئاسي التحرك فورًا وتقوية التعاون العسكري مع حلفائنا الدوليين، إن شاء الله حتى إيران .

وقال السويحلي “نحن لا نحارب حفتر…مليشيات حفتر انتهت منذ زمن وفقدت قدرتها القتالية والخزان البشرى انتهى، حفتر لا يملك الآن حتى القرار العسكري ولا الميداني، انتهت اكذوبة “الجيش الوطني الليبي”، حسب وصفه .

وتابع “نحن اليوم نحارب تحالف الشر العربي بالإضافة الى فرنسا وروسيا، وفرقة الهاون المصرية والمرتزقة الروس وعصابات الجنجاويد السودانية والطيران الإماراتي المساند، والمعلومات الاستخبارية الفرنسية، هؤلاء من يحاربون الآن، مؤكدًا أن مشروعهم سيفشل ، وليبيا ستكون مقبرتهم جميعًا .

وتأتي مطالبة السويحلي بتفعيل وإبرام صفقات وتعاون عسكري مع الحلفاء الدوليين في الوقت الذي يفرض فيه مجلس الأمن حظر السلاح على ليبيا .

وشدد مجلس الأمن على ضرورة تنفيذ قراره السابق الصادر العام الماضي بشأن التطبيق الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا. وأكد القرار الذي حمل الرقم 2357 والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على أن “الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يُشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن” .

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج قال في تصريحات سابقة إن حكومته في حالة دفاع عن النفس وتتعاون مع الدول وفق ما تراه مناسبا، وذلك ردا على تقارير حول حصولها على دعم عسكري من تركيا خلال المعارك الجارية منذ أشهر في محيط العاصمة طرابلس.

وحسب تسريبات من وسائل إعلام تركية، ومشاهد مصورة، وتصريحات رسمية وغير رسمية من مسؤولين في طرابلس، فإن تركيا قامت فعلياً خلال الفترة الماضية بتقديم دعم عسكري نوعي لقوات حكومة الوفاق .

وشمل الدعم التركي ناقلات جند مدرعة تركية الصنع، وصواريخ مضادة للدبابات والطائرات وبنادق رشاشة، إلى جانب الطائرات الاستطلاعية والهجومية بدون طيار تركية الصنع .