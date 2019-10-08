ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجمات على المدنيين والبنية التحتية في ليبيا

ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجمات على المدنيين والبنية التحتية في ليبيا

أخبار ليبيا24

أدان نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو اليوم الثلاثاء الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية في ليبيا.

وشدد الحلو – في بيان له نشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة – على أن الاعتداءات على المدنيين والبنية التحتية المدنية تُعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.

وحث نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الأطراف الدولية ذات النفوذ في ليبيا على دعم ضمان احترام القانون الدولي الإنساني.

وناشد الحلو كافة الاطراف الدولية بذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين وخاصة الأطفال أثناء الاشتباكات المسلحة.

واستنكر النائب الغارات الجوية التي وقعت قبل يومين والتي أسفرت عن إصابة عدد من الأطفال في نادي الفروسية في حي جنزور في طرابلس، وفي اليوم التالي أصيب مستشفى ميداني في حي قصر بن غشير بطرابلس، مما أسفر عن مقتل طبيب وإصابة اثنين من المسعفين.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أنه وقع 57 اعتداء على المرافق الرعاية الصحية في ليبيا خلال العام 2019 أسفرت عن مقتل ثلاثة عشر من العاملين في المجال الصحي وإصابة 47 آخرين.