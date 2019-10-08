مع رابط النتيجة..تعليم المؤقتة تعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018 – 2019

مع رابط النتيجة..تعليم المؤقتة تعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018 – 2019

أخبار ليبيا24

اعتمدت وزارة التعليم في الحكومة الليبية المؤقتة صباح اليوم الثلاثاء نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة والعلوم الدينية في الداخل والخارج للدور الثاني للعام الدراسي 2018 – 2019.

وأوضحت الوزارة أن المتقدمون للامتحانات بلغ عددهم 10433 طالب وطالبة، والحاضرون 9891، والغائبون 542 طالب وطالبة.

وأشارت إلى ان عدد الطلبة الناجحون بلغ 6740 طالب وطالبة والباقون للإعادة 3693 طالب وطالبة، لافتة إلى أن نسبة النجاح بلغت 64.60%.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية