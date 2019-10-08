مع رابط النتيجة..تعليم المؤقتة تعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018 – 2019

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أخبار ليبيا24

اعتمدت وزارة التعليم في الحكومة الليبية المؤقتة صباح اليوم الثلاثاء نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة والعلوم الدينية في الداخل والخارج للدور الثاني للعام الدراسي 2018 – 2019.

وأوضحت الوزارة أن المتقدمون للامتحانات بلغ عددهم 10433 طالب وطالبة، والحاضرون 9891، والغائبون 542 طالب وطالبة.

وأشارت إلى ان عدد الطلبة الناجحون بلغ 6740 طالب وطالبة والباقون للإعادة 3693 طالب وطالبة، لافتة إلى أن نسبة النجاح بلغت 64.60%.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية

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