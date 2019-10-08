لفترة تصل لخمس ساعات يوميًا.. العامة للكهرباء تعلن عن طرح أحمال بالمنطقة الشرقية

لفترة تصل لخمس ساعات يوميًا.. العامة للكهرباء تعلن عن طرح أحمال بالمنطقة الشرقية بسبب أعمال الصيانة المبرمجة لمعمل زويتينة للغاز التابع لشركة سرت

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت الشركة العامة للكهرباء بالحكومة المؤقتة عن طرح أحمال خلال هذه الأيام يصل إلى خمس ساعات في اليوم ولمدة أسبوع، بسبب أعمال الصيانة المبرمجة لمعمل زويتينة للغاز التابع لشركة سرت .

وأوضح بيان للشركة أمس الاثنين، أن المعمل يوفر 120 مليون قدم مكعب من الغاز، وتعطله عن العمل سينتج عن فقد 450 م.وات طاقة مفقودة، ما سيترتب عليه عجز في التوليد بقيمة 200 م.وات.

وأضاف البيان، أن الشركة اتخذت إجراءات عاجلة للحفاظ على استقرارية الشبكة الشرقية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة ربيع خليفة أن هذا الخروج مبرمج له نظرا لإعمال الصیانة بمعمل الزویتینة .

خليفة أكد أن هذا الخروج تسبب في عجز في الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية بقیمة 200 ميجاوات مما سيسفر عن ساعات طرح الأحمال على امتداد المنطقة الشرقية بالكامل .

وقال إن التحكم الجهوي الشرقية اتخذ إجراءات عاجلة وذلك للحفاظ على الشبكة الشرقية، مطمئنًا المواطنين الكرام أن هذا الوضع غير دائم وفور الانتهاء من الصيانة من قبل شركة سرت سيتم تغطية العجز ورجوع استقرارية الشبكة الكهربائية .