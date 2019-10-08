رؤساء مصر وقبرص واليونان يؤكدون على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة لليبيا

أخبار ليبيا24

أعرب رؤساء دول مصر وقبرص واليونان في إعلان مشترك صادر عن القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي اليوم الثلاثاء بالقاهرة عن قلقهم العميق إزاء تدهور الوضع في ليبيا.

وأكدوا على أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة هو السبيل الوحيد لحل الصراع واستعادة الاستقرار في ليبيا.

وجدد الرؤساء دعمهم لجهود غسان سلامة، الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة في ليبيا، مشددين على أهمية المبادرات التي تتبناها الأمم المتحدة، والتي طرحها سلامة، وعلى رأسها خطة العمل من أجل ليبيا، وما تشكله من أساس قوي لتحقيق التقدم.

كما أعربوا عن التزامهم بوحدة الدولة الليبية وسيادتها وسلامة أراضيها، مع رفض جميع أنواع التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، وقيام بعض الأطراف بتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية وتسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا في انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي بالخصوص.