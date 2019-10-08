بليحق: الأطراف الليبية غير مدعوة إلى مؤتمر برلين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن مؤتمر برلين المزمع عقده خلال الفترة المقبلة حول ليبيا خاص بالأطراف الدولية فقط، مُشيرًا إلى أن الأطراف الليبية غير مدعوة إليه.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرا دوليا سيعقد في برلين حول ليبيا، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.

وقال منسق العلاقات العربية الألمانية في البرلمان الألماني، عبد المسيح الشامي، إن المؤتمر الذي دعت إليه ألمانيا تم التحضير له جيدًا مع الأطراف المعنية، مؤكدا أن فرص نجاحه كبيرة، رغم محاولات دول مثل وأمريكا وفرنسا لمنع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ومنها ألمانيا من لعب دور مهم في ليبيا.

وأوضح الشامي، في تصريحات لراديو “سبوتنيك” الروسي، أن الدور الحيادي لألمانيا يعطيها ميزة عند الفرقاء الليبيين في حال قيامها بالوساطة، مضيفا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كانت حريصة منذ عدة سنوات على الدخول في مباحثات مع أطراف لها تأثير في ليبيا مثل مصر لحل الأزمة .

ومن جهته، أشاد المجلس الرئاسي، بدور ألمانيا التي تستضيف مؤتمرا دوليًا يجمع كل الأطراف المعنية بالملف الليبي، مؤكدًا في بيان له، على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي والأجسام المنبثقة عنه كمرجعية سياسية لأي حوار أو اتفاق، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، مع ضرورة الوقف الفوري للتعامل مع كافة المؤسسات الموازية لحكومة الوفاق المدعومة دوليًا.