السراج يأمر بتعزيز قوات الوفاق بالاحتياجات اللازمة لمواجهة تقدم الجيش

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أصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أوامره بتعزيز الوحدات المقاتلة بكافة الاحتياجات التي تتطلبها العمليات العسكرية من مهمات وإمكانيات، وذلك إثر تحقيق الجيش الوطني لتقدم جديد جنوبي العاصمة.

واجتمع السراج يوم الإثنين مع وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، وأمراء المناطق العسكرية، اللواء أسامة جويلي آمر المنطقة الغربية، واللواء محمد الحداد آمر المنطقة الوسطى، واللواء عبد الباسط مروان آمر منطقة طرابلس.

وبحث الاجتماع الوضع الأمني والعسكري وآخر تطورات الجبهات، كما تناول تطوير آليات التنسيق بين المناطق العسكرية، ومختلف القطاعات والوحدات الأمنية والعسكرية.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تشديد الجيش الوطني ضرباته على قوات الوفاق في عدة مناطق ومدن.

وأعلن الجيش عن تحقيق قواته تقدّما نسبيا في جنوب العاصمة طرابلس، مشيرًا إلى تمكنها من السيطرة على مواقع جديدة بعد شنّ غارات جوية.